Présidentielle 2027: "Les Français ne vont pas chercher à continuer le macronisme", affirme François-Xavier Bellamy









Source : Edouard Philippe restera candidat à la présidentielle même s'il devait être mis en examen pendant la campagne électorale dans une enquête sur des faits présumés de détournement de fonds publics au Havre, ville dont il est maire, a-t-il indiqué ce jeudi 28 mai.Source : https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...