Présidentielle 2027: Manuel Bompard appelle les Écologistes et les Communistes à rallier la candidature de Jean-Luc Mélenchon
Ibrahima Ndiaye
Fête "champêtre" pour le Rassemblement national, Congrès national du Parti communiste français, Festival des idées... La journée de samedi a été marquée par plusieurs événements politiques, à quelques mois de la présidentielle. Ce dimanche, au tour d'Édouard Philippe d'organiser un grand meeting à Paris.
Source : https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...
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