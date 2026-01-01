Présidentielle 2027: Raphaël Glucksmann au défi d'enclencher une dynamique pour résister à la pression de LFI et du PS

L'étau se resserre autour du social-démocrate, qui tient son premier meeting en vue de la présidentielle, ce samedi 13 juin à Aubervilliers. D'un côté, La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon revendique le leadership à gauche. De l'autre, le Parti socialiste cherche toujours à l'embarquer dans une primaire à laquelle il se refuse.https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...