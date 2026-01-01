Présidentielle 2027: Raphaël Glucksmann n'imagine pas "faire campagne sans les socialistes", mais n'officialise pas sa candidature à la primaire
Ibrahima Ndiaye
Le député européen et co-président de Place publique Raphaël Glucksmann assure, dans un entretien à La Tribune Dimanche, ne pas imaginer une campagne pour la présidentielle sans les socialistes. Toutefois, il n'officialise toujours pas sa candidature à la primaire fermée du PS.
Source : https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...
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