Présidentielle 2027 : qui les Français jugent-ils capable de diriger la France en cas de guerre ?

Les tensions internationales favorisent les candidats à la présidentielle les plus solides sur les questions militaires, comme Edouard Philippe. Jordan Bardella, lui, profite à plein des intentions de vote en faveur du RN.Inattendue, la sortie a foudroyé l’entourage de Jordan Bardella. Invitée de BFMTV le 22 mai dernier, Marine Le Pen prend sans le prévenir le contre-pied de son poulain et réaffirme sa volonté de voir la France quitter le commandement intégré de l’Otan. Au sein du Rassemblement national, l’intervention provoque un petit séisme. Depuis plusieurs mois, l’eurodéputé et candidat pressenti à l’élection présidentielle s’employait en effet à rassurer ses interlocuteurs, en indiquant qu’il ne sortirait pas du commandement de l’Otan tant que la guerre en Ukraine sera « toujours en cours ».Patatras, Jordan Bardella voit ses efforts réduits à néant. « Ils sont entrés dans une guerre des clans qui rend leur position totalement illisible et les fragilise en vue de 2027 », écorne le député Jean-Louis Thiériot (LR). A laquelle s’ajoute l’inexpérience du numéro deux du RN. « Dans ma circonscription, j’entends beaucoup dire, notamment chez les personnes âgées, qu’il ne faut pas laisser le bouton nucléaire à un gamin », souffle l’élu.