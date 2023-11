Prise de poids : grossit-on plus en hiver ?

Avec le retour du froid et de la grisaille, on a troqué les salades, tartares et carpaccios par des raclettes, tartiflettes et autres plats roboratifs. Des plats qui risquent d’avoir des conséquences sur la balance ! Alors, grossit-on vraiment plus en hiver, et pourquoi ? Les explications de la diététicienne-nutritionniste.

