Prix des carburants: "Ce qui est scandaleux, c'est l'attitude de l'État qui prélève 60 % de taxes sur le prix à la pompe", explique Agnès Evren, sénatrice (LR)









Source : Les prix du pétrole flambent et viennent d'atteindre leur pic depuis le début du conflit au Moyen-Orient, alimentés par la perspective d'un blocage durable du détroit d'Ormuz et des ports iraniens évoquée par les États-Unis.Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-prix-des-car...