Prix des carburants: le gouvernement annonce une aide pour près de "trois millions de Français"

Le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce que les aides aux routiers, pêcheurs, agriculteurs, vont être prolongées pour faire face à la hausse des prix du carburant. Pour les pêcheurs, cette aide est comprise entre 30 et 35 centimes d'euros par litre et de 15 centimes d'euros par litre pour les agriculteurshttps://www.bfmtv.com/politique/video-prix-du-carb...