Prix des carburants: le gouvernement annonce une aide pour près de "trois millions de Français"
Le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce que les aides aux routiers, pêcheurs, agriculteurs, vont être prolongées pour faire face à la hausse des prix du carburant. Pour les pêcheurs, cette aide est comprise entre 30 et 35 centimes d'euros par litre et de 15 centimes d'euros par litre pour les agriculteurs
https://www.bfmtv.com/politique/video-prix-du-carb...
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