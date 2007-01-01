Procès libyen en appel: Nicolas Sarkozy de retour à la barre pour répondre aux accusations de Claude Guéant

Jugé en seconde instance pour le financement présumé de sa campagne électorale de 2007 par la Libye, Nicolas Sarkozy est de retour devant la cour d'appel de Paris ce mercredi 29 avril. Il a été confronté aux deux attestations rédigées par Claude Guéant, son ancien bras droit, adressées aux juges ces dernières semaines qui fragilisent la défense de l'ancien chef d'État.https://www.bfmtv.com/politique/video-proces-libye...