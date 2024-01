Projet de loi immigration

L'Assemblée nationale a rejeté le 11 décembre 2023 le projet de loi sur l'immigration, un coup de tonnerre politique qui sonne comme une déroute à la fois pour le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin et pour le président Emmanuel Macron. Ce texte, en gestation depuis un an, vise notamment à faciliter les expulsions des étrangers jugés dangereux d'un côté et à permettre la régularisation de travailleurs sans-papiers dans certains métiers en tension. Dans la foulée du vote de la motion de rejet...Source : https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/proje...