Propos d'Alain Souchon contre le RN: "Ce mépris de classe d'un certain nombre d'artistes est gênant", estime Laurent Jacobelli, porte-parole du RN

Pierre Arditi est revenu sur la polémique opposant le chanteur au Rassemblement national dans un entretien accordé à BFMTV ce mardi 18 novembre. Vendredi, Alain Souchon avait déclaré "ne pas croire que les Français soient assez cons" pour élire un membre du RN à la présidence de la République.https://www.bfmtv.com/politique/video-propos-d-ala...