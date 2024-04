Propos d'Emmanuel Macron sur le Rwanda : "Ce que dit Emmanuel Macron, c'est très juste", salue l'historien Vincent Duclert

Alors qu'Emmanuel Macron a déclaré que "la France aurait pu arrêter le génocide" au Rwanda, Vincent Duclert, historien et auteur du rapport de la commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsi, salue "un pas important" et "une vérité".Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/rwanda/g...