Propos de Patrick Sébastien à l'encontre de Delphine Ernotte: "On est dans un pays où la liberté d'expression est importante", déclare Charles Alloncle, rapporteur (UDR) de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public





https://www.bfmtv.com/politique/video-propos-de-pa... Après quasiment 5 mois d'auditions souvent très tendues avec des stars de l'audiovisuel public, le rapport présenté par le député UDR Charles Alloncle a été voté par ses collègues de la commission d'enquête. Un succès précieux pour celui qui en avait fait une rampe de lancement dans son début de carrière politique.https://www.bfmtv.com/politique/video-propos-de-pa...