Protéger votre feu de camp : astuces de prévention et sécurité pour tous les campeurs

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Le feu de camp est une composante essentielle de l'expérience de camping. Il réchauffe, cuit les repas et crée une ambiance conviviale. Cependant, un feu de camp mal géré peut rapidement devenir dangereux. Voici quelques conseils pour assurer votre sécurité et celle de votre entourage lors de votre prochaine aventure en plein air.

Choisir le bon emplacement

Avant d'installer votre feu de camp, assurez-vous de respecter les règles locales et de choisi...



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