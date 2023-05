Qu’est-ce qu’un bore-out et comment s’en sortir ?

De plus en plus médiatisé, le bore-out désigne une forme d’épuisement professionnel lié à l’ennui et à la frustration au travail. Fatigue, anxiété, irritabilité, isolement social… Il impacte notre santé mentale, mais aussi notre santé physique. Comment le reconnaître et le contrer ? Réponses d’expertes.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/sante-au-travai...