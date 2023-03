On parle de plus en plus de personne toxique, que ce soit au travail ou dans les relations personnelles. Mais comment reconnaître une personne malveillante ? Quel est le comportement d’une personne toxique ? Comment couper les ponts avec une personne toxique ? Les réponses de la psychanalyste.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/qu...