Qu'est-ce que l'apathie ? Comment en guérir ?

Perte de motivation, manque d’intérêt émotionnel, indifférence à autrui, absence partielle ou totale de réponse à certains stimuli… cet état d’impassibilité et d’indifférence est synonyme d’apathie, un trouble du comportement souvent confondu avec la dépression. Quand toutes activités vous laissent de marbre, que vous n’avez plus goût à rien, heureusement des solutions existent. Voici comment traiter l’état apathique.