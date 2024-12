Qu'est-ce que la génophobie ou phobie du sexe ?

Chez certaines personnes, la sexualité, ou sa simple évocation, génère une anxiété importante voire une peur irrationnelle mais bien réelle. La génophobie est définie par la peur des relations sexuelles, et en particulier de la pénétration. Cette phobie peut avoir des répercussion importantes sur la vie quotidienne et surtout sur les relations amoureuses. D'où vient-elle ? Et comment y remédier pour retrouver une sexualité épanouie ? Les réponses d'Alain Héril, psychana...



