Qu'est-ce que la parfumerie 4.0 qui agit sur notre bien-être ?

Le parfum ne sera plus jamais un objet de luxe comme un autre. Depuis l'avènement des neurosciences, nous avons, via l'imagerie cérébrale, des cartes détaillées de l'activité du cerveau sous influence de fragrances. " Et ça s'agite dans toutes sortes...