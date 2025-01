Qu’est-ce que la tendance des no make-up nails adoptée par les célébrités ?

La tendance No Makeup ne nous est plus inconnue. Des célébrités telles que Hailey Bieber ou Lily-Rose Depp en sont d'ailleurs de grandes fans ! Cette esthétique de maquillage consiste à ne pas avoir l'air maquillée tout en l'étant. Plus facile à illu...