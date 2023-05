Qu’est-ce que le brown-out et comment redonner du sens à son travail ?

Au même titre que le burn-out et le bore-out, le brown-out plombe la santé et le moral de nombreuses personnes qui n’arrivent plus à trouver de sens et de satisfaction dans leur métier. Comment le repérer pour endiguer ses effets délétères ? Conseils d’expertes.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/sante-au-travai...