Quand une journaliste-cartographe du « Monde » se rend au Somaliland pour dessiner cet « Etat qui n’existe pas »





Source : Contre toute attente, un cartographe ne voyage guère. Son métier consiste à représenter le monde à distance. En mars, « Le Monde » a choisi d’envoyer sur le terrain une cartographe du service Infographie aux côtés d’un rédacteur, les chargeant de revenir de leurs reportages avec notes, cartes et croquis.Source : https://www.lemonde.fr/le-monde-et-vous/article/20...