Quel est le dispositif de sécurité prévu pour le match France-Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 ?
Ibrahima Ndiaye
Pour l'occasion, 20 000 policiers et gendarmes sont déployés jeudi sur le territoire national, dont environ 8 000 à Paris, selon les informations de France Télévisions. Dans la capitale, la fermeture de la circulation à tous les véhicules est prévue dès 22 heures, sur la place de l'Etoile et ses abords.
Source : https://www.franceinfo.fr/coupe-du-monde/quel-est-...
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