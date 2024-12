Quel est le mode de chauffage le plus sain pour la santé ?

Les premiers froids arrivent, et vous êtes peut-être en train de régler le thermostat en ce moment même pour réchauffer votre intérieur, si ce n’est pas déjà fait. C’est l’occasion de faire le point sur les températures à respecter, l’entretien des appareils et les pratiques à éviter. Avant de tourner le bouton « on » du radiateur, vérifiez que vous avez suivi nos conseils.

