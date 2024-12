Quelle alimentation pour lutter contre l'anxiété ?

Si l'anxiété peut être une émotion normale et rationnelle dans certaines situations, elle devient pathologique dès lors qu'elle se manifeste de façon excessive et récurrente sans justification réelle, on parle alors de troubles anxieux. Avant d'envisager une prise en charge médicamenteuse, l'alimentation jouerait un rôle prédominant dans ce trouble émotionnel. Quels sont les aliments qui "nourrissent" l'anxiété ? Et à l'inverse, quelles sont les carences qui peuvent en ...



Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...