Quelle alimentation privilégier en cas de gastrite ?

La gastrite est une inflammation de la muqueuse de l’estomac qui s’avère pour le moins douloureuse et inconfortable. Parallèlement à une prise en charge médicale, l’alimentation peut jouer un rôle crucial pour soulager les symptômes de cette affection gastro-intestinale ! On fait le point avec Marie Behar, diététicienne nutritionniste spécialiste des troubles digestifs et docteure en Santé Publique.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...