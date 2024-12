Quelle crème anti-rides choisir quand on a la peau sensible ?

Vous avez la peau sensible ? Ne vous inquiétez pas, en utilisant des ingrédients doux et des formulations adaptées, il est tout à fait possible de lisser vos rides tout en apaisant vos rougeurs et vos irritations. Découvrez les conseils du Dr Martine Cormary, dermatologue esthétique à Lyon.

