Quelle est la méthode la plus efficace pour arrêter de fumer ?

Substituts nicotiniques, médicaments comme Champix® ou Zyban®, cigarette électronique, applications mobiles, médecines alternatives comme hypnose ou méditation… plusieurs solutions et astuces peuvent aider une personne à arrêter de fumer. Quelle est la plus efficace ? Laquelle choisir ? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque méthode ? Nos experts font le point.

