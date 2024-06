Quelle importance de l'alimentation pour les sportifs de haut niveau ?

Bien manger est essentiel lorsque l’on fait du sport, plus encore lorsque l’on en fait à haut niveau. Pour performer, notre organisme, et en particulier nos muscles, ont besoin d’énergie et de nutriments. Mais ces derniers peuvent varier en fonction du type d’effort. Laura Martinez, diététicienne du sportif à Paris, nous apporte quelques éléments de réponse.

Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ac...