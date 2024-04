Quelles couleurs peuvent vraiment voir les personnes daltoniennes ?

Les personnes daltoniennes peuvent bien souvent voir les couleurs, mais elles peuvent les percevoir différemment ou avoir des difficultés à distinguer certaines teintes. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, elles ne voient donc pas toutes le monde en noir et blanc ! On fait le point avec la Dre Marie Seminel, rétinologue, et la Dre Stéphanie Zwillinger, chirurgienne ophtalmologiste spécialiste de l’ophtalmologie pédiatrique.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...