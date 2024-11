Quelles mesures adopter contre l'hypotension orthostatique ?

Cela peut sembler paradoxal, mais il est possible d’avoir à la fois une tension normale, voire élevée, et de la voir chuter brusquement quand on se lève. Explications du Dr Quentin Estrade, cardiologue au CHU Rangueil de Toulouse.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...