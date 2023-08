Quelles sont les blessures les plus fréquentes au rugby ?

Très populaire en France, le rugby y est le 5è sport pratiqué avec plus de 300 mille licenciés chaque année. Bien que ce sport collectif de contact soit pourvoyeur de blessures fréquentes, il ne fait pour autant pas partie des sports les plus à risque. Le Dr Jean-Christophe Miniot, médecin du sport à la Clinique Drouot et ex-médecin d'équipe de rugby professionnelle, nous passe en revue les blessures les plus fréquentes du rugbyman.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...