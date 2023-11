Quelles sont les causes d'un déficit immunitaire ?

Certaines personnes sont plus sensibles aux infections en raison d'un système immunitaire affaibli : on parle de déficit immunitaire. Ce dernier peut-être inné, à savoir présent dès la naissance, ou acquis au cours de la vie. Quels sont les symptômes d'un déficit immunitaire ? Quelles peuvent en être les différentes causes ? Peut-on le traiter ? Les réponses du Dr Sylvain Choquet, chef de service Hématologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

