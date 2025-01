Quelles sont les complications d'un rhume chez le bébé ?

En moyenne, un enfant en bas âge fait huit rhumes par an. Vous n’êtes donc pas au bout de vos peines… Impossible d’y échapper, en revanche il est possible de mettre en place certaines mesures et des gestes simples pour éviter que celui-ci ne dégénère et que des complications s'installent. On fait le point.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...