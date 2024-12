Quelles sont les principales causes du stress chez l'étudiant ?

Si la vie étudiante peut avoir des allures de fêtes et d'insouciance, la réalité est toute autre ! Entre la pression scolaire, les difficultés financières et le fréquent manque l'interaction sociales, les étudiants font partie des personnes les plus sujettes à l'anxiété et au stress. Léa Futeral, psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie à Paris, passe en revue les principales sources de stress chez les jeunes.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/ps...