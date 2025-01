Quels sont les bienfaits des loisirs créatifs pour notre santé ?

Les loisirs créatifs sont un excellent moyen pour nous rendre plus détendus, moins stressés, plus sereins. Ils renforcent aussi notre confiance en nous. On parle d’ailleurs d’art-thérapie. Quels sont tous leurs bienfaits ? Fabrication de bijoux, couture… comment choisir l’activité manuelle qui nous convient ? Réponses.

