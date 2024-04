Quels sont les effets de l’abstinence sexuelle sur le corps et le mental ?

Si faire l’amour régulièrement permet à notre organisme de mieux fonctionner, les périodes d’abstinence sexuelle ont également un impact sur notre corps et notre mental. Quels sont les effets de l’abstinence sexuelle sur notre corps et sur notre mental ? Sont-ils plutôt positifs ou négatifs ? On fait le point.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/troubles-...