Quels sont les muscles les plus sollicités en escalade ?

L’escalade exige une bonne coordination entre nos groupes musculaires pour assurer une progression fluide et efficace sur la paroi. Nos muscles doivent travailler de concert pour stabiliser notre corps, gérer notre équilibre, et permettre des mouvements précis et puissants. Mais de quels muscles parle-t-on exactement ? Réponse de Sophie Boëdec, médecin fédéral national de la Fédération française de Montagne et d’Escalade.

