Quels sont les symptômes d'une carence en magnésium ?

Essentiel au bon fonctionnement de l’organisme et pour détendre les muscles, le magnésium est un minéral souvent absent de nos assiettes. Et les symptômes d’un manque de magnésium sont difficiles à identifier. Fatigue, crampes, hypertension, mais aussi stress et irritabilité… on fait le tour des signes à connaître.

Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/nutrimen...