Qui a gagné la CAN 2025 ? « Le Monde » dévoile les coulisses de l’interminable finale Maroc-Sénégal





Source : « Le Monde » a pu consulter les cinq rapports officiels rendant compte du déroulement de la finale de la Coupe d’Afrique des nations, le 18 janvier, dont on ne connaît toujours pas le vainqueur. La Confédération africaine de football barguigne et ses commissions se contredisent.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/05/...