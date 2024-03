Quiet luxury et look au naturel : la nouvelle vie sans fard de Pamela Anderson

Pour Pamela Anderson, le maquillage, c'est fini. Alors qu'on la connaissait pour ses sourcils fins, sa bouche pulpeuse et ses yeux cerclés de noir, l'actrice américano-canadienne de 56 ans a décidé de se débarrasser de son look beauté signature. Un c...