RDC : 6,9 millions de déplacés internes, du jamais-vu selon l’OIM

« Avec le conflit en cours et l’escalade de la violence, la RDC est confrontée à l’une des plus grandes crises de déplacement interne et humanitaire du monde », a alerté l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/10/30/...