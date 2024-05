RDC : confusion après que les autorités affirment avoir déjoué une « tentative de coup d’Etat » à Kinshasa

Un commando composé selon les autorités de Congolais et « d’étrangers », dont des Américains et un Britannique, a attaqué un des palais présidentiels et la résidence du ministre de l’économie.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/05/20/...