RDC : huit casques bleus arrêtés pour exploitation sexuelle, un officier suspendu

Tous appartiennent au contingent sud-africain de la force onusienne et pourraient être impliqués dans ce que les rapports internes qualifient de « violation systématique et généralisée » des règles de l’ONU contre l’exploitation et les abus sexuels.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/10/12/...