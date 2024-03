RDC : le journaliste Stanis Bujakera libéré de prison

Le directeur adjoint du média Actualité.cd et correspondant de « Jeune Afrique » et de Reuters a été condamné, lundi, à six mois de prison pour avoir « fabriqué » des documents incriminant le renseignement militaire congolais dans la mort de l’opposant Chérubin Okende. La peine a déjà été effectuée au titre de la détention préventive.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/03/20/...