RDC : un colonel condamné à mort pour la répression sanglante d’une manifestation à Goma

Plus de cinquante personnes, adeptes d’une secte hostile aux Nations unies, avaient été tuées fin août quand des militaires avaient ouvert le feu sur la foule. La peine capitale n’est plus appliquée en RDC et est systématiquement commuée en prison à perpétuité.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/10/03/...