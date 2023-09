REPLAY - Canicules, incendies : cet été où le monde a brûlé

Après des mois d’incendies et de canicules, et maintenant ? C’est le sujet du Talk de franceinfo de ce lundi 4 septembre. Ludovic Pauchant reçoit Tolt, YouTubeur et fondateur de HOURRAIL !, Amélie Deloche, co-créatrice du collectif Paye ton Influence et Maxime Ollivier, artiviste et co-fondateur du collectif Le Bruit qui Court.Source : https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/direct-ca...