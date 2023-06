REPLAY - L'éco-tourisme, c'est si écologique que ça ? Le débat du Talk

Alors que la problématique climatique et l'idée d'une décroissance s'imposent dans de plus en plus d'aspects de notre vie, le tourisme semble éluder la question en brandissant le concept de tourisme vert. Mais est-ce vraiment une solution pérenne ? C'est le sujet du Talk de Franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Ludovic Pauchant et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/di...