REPORTAGE. "C'est compliqué, ça m'inquiète trop" : par crainte d'une épidémie d'Ebola, des familles désormais séparées par la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo





Source : L’épidémie du virus sévit depuis plusieurs semaines à l’est de la RDC, tandis que les pays frontaliers tentent de se protéger des risques de propagation sur leur territoire. Au Rwanda, l'inquiétude plane malgré les restrictions annoncées par les autorités.Source : https://www.franceinfo.fr/sante/maladie/ebola/repo...