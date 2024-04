REPORTAGE. "C'est un peu comme si dans une forêt, on perdait les arbres" : l'inquiétante disparition d'organismes marins en Méditerranée

Un nouveau record absolu de température a été battu en mars, puisque selon le dernier rapport de l'institut Copernicus, les mers et océans ont atteint une température moyenne de 21,07 degrés sur le mois. La Méditerranée n'y échappe pas et les conséquences pour la biodiversité et l'activité humaine sont déjà très concrètes.